Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Cremonese 4-1: valanga nerazzurra al Meazza, prestazione clamorosa
"Ciao Yann, oggi si è giocata Inter-Cremonese. Te lo dico perché credo che tu la Cremonese non l'abbia vista proprio". Era questa la mia pagella finché Diouf non l'ha rovinata con l'errore in uscita. Poco male, il mancato clean sheet irrita ma non fa danni
