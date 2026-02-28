Sommer 6
Inter-Genoa, pagelle: Dimarco MVP Serie A per acclamazione. Barella cresce, Luis Henrique piace
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Genoa 2-0: la capolista è spietata, Dimarco è stratosferico ancora una volta
Il Genoa si rende solo parzialmente pericoloso. Non deve fare grandi parate, solo qualche spavento. Alla fine è Akanji il più pericoloso del Genoa
Akanji 6
C'è grande attenzione su di lui dopo la sbornia contro il Bodo e l'errore che ha sorpreso tutti. Ci mette tantissima grinta, non va per il sottile
De Vrij 6
Esce quando il Genoa alza il baricentro, fino a quel momento se l'era cavata piuttosto bene. Soprattutto nel primo tempo, gestisce senza affanni
Carlos Augusto 6,5
Davanti c'è quella furia scatenata di Dimarco, non ha bisogno di fare chissà quali sgroppate. E allora fa il difensore puro, anche con un paio di interventi determinanti
