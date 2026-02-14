Sommer 6
Inter-Juve, pagelle: Esposito predestinato, Dimarco senza limiti. Lautaro assente
Inter-Juve, pagelle: Esposito predestinato, Dimarco senza limiti. Lautaro assente
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Juventus 3-2: l'Inter si complica la vita ma vince e vola
La Juventus è spesso minacciosa, lui si fa trovare sempre pronto. Sul primo gol della Juve non ha colpe, il tiro di Locatelli è particolarmente angolato e insidioso
Bisseck 6
Sbaglia in occasione del pareggio della Juventus. Lascia passare un pallone a centro area in modo veramente improvvido. Un errore grave che rovina una partita in cui non fa male. Si riscatta con l'assist a Zielinski e il gol sfiorato
Akanji 6
Meglio dei compagni di reparto, anche se fa fatica a tenere la difesa compatta
Bastoni 5
Ammonito dopo 8 minuti, gioca un primo tempo in apnea. Non riesce mai a prendere il sopravvento. Protagonista dell'espulsione di Kalulu, Chivu saggiamente lo toglie dal campo
