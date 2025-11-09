fcinter1908 partite pagelle Inter-Lazio, pagelle: Bastoni-Dimarco, che show! Bonny domina. Barella, ci fai un favore?

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Lazio: i nerazzurri salgono in testa alla classifica dopo una grande partita
Sommer 6

La Lazio arriva, di tanto in tanto, dalle sue parti. Blocca un tiro facile di Guendouzi, dove non arriva lui lo salva la traversa. Ma nel finale è bravo in uscita su Pellegrini

