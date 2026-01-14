fcinter1908 partite pagelle Inter-Lecce, pagelle: Esposito spacca la partita, Mkhitaryan impacciato. Diouf, segnale a Marotta

partite

Inter-Lecce, pagelle: Esposito spacca la partita, Mkhitaryan impacciato. Diouf, segnale a Marotta

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Lecce 1-0: Pio Esposito entra e spacca la partita
Daniele Mari 

Inter-Lecce, pagelle: Esposito spacca la partita, Mkhitaryan impacciato. Diouf, segnale a Marotta- immagine 1

Sommer 6

Siebert lo grazia tirandogli di fatto in bocca ma lui è bravo a farsi trovare pronto. Per il resto il Lecce si fa vedere ben poco

