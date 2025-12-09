Sommer 6
fcinter1908 partite pagelle Inter-Liverpool, pagelle: Akanji un muro, Thuram e Barella troppi tacchi. Chivu costretto a…
partite
Inter-Liverpool, pagelle: Akanji un muro, Thuram e Barella troppi tacchi. Chivu costretto a…
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Liverpool 0-1: un rigore scandaloso condanna i nerazzurri al ko
Conferma l'insicurezza vista nelle ultime partite, si fa anticipare da Konate in occasione del gol annullato e sbaglia anche alcuni appoggi con i piedi. Ma copre bene il suo angolo su Bradley nel secondo tempo
© RIPRODUZIONE RISERVATA