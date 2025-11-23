Sommer 4
Inter-Milan, pagelle: Sommer problema enorme. Carlos a destra non c'è. Calhanoglu sbaglia 2 volte
partite
Inter-Milan, pagelle: Sommer problema enorme. Carlos a destra non c’è. Calhanoglu sbaglia 2 volte
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Milan 0-1: i nerazzurri sciupano vagonate di occasioni e perdono
Problema enorme ormai. Praticamente basta tirare in porta e le squadre avversarie hanno chance di creare problemi all'Inter. E' un problema che va risolto perché i punti persi per Sommer cominciano a pesare
