Inter-Pisa, pagelle: Sommer, è masochismo. Esposito gigante. Dimarco, l’ultimo fu…Recoba
E' arrivato il momento di dire basta. L'Inter, nel primo tempo, va sotto 0-2 con il Pisa fermo a 0.17 di xG. Praticamente l'Inter si segna da sola. E non sempre si può rimontare. E' in caduta libera e non è in grado di arrestarla: confermarlo in porta è masochismo
Bisseck 7
Molto intraprendente. Sfiora anche il gol con uno slalom speciale ed è costantemente un fattore anche nella metà campo del Pisa. Sempre più a suo agio in questa squadra, alla fine arriva anche l'assist a premiarlo
De Vrij 6,5
Torna in campo da una vita. E lo fa con lucidità. Anche sotto 0-2, non perde la calma e la trasmette ai compagni
Bastoni 7
Quando l'Inter mette la quinta, è lui a cambiare marcia più di altri. Cross perfetto per Esposito ed ennesimo assist. Da quel momento, domina
