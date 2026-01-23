fcinter1908 partite pagelle Inter-Pisa, pagelle: Sommer, è masochismo. Esposito gigante. Dimarco, l’ultimo fu…Recoba

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Pisa 6-2: valanga nerazzurra sul Pisa, Dimarco spaziale
Sommer 4

E' arrivato il momento di dire basta. L'Inter, nel primo tempo, va sotto 0-2 con il Pisa fermo a 0.17 di xG. Praticamente l'Inter si segna da sola. E non sempre si può rimontare. E' in caduta libera e non è in grado di arrestarla: confermarlo in porta è masochismo

Bisseck 7

Molto intraprendente. Sfiora anche il gol con uno slalom speciale ed è costantemente un fattore anche nella metà campo del Pisa. Sempre più a suo agio in questa squadra, alla fine arriva anche l'assist a premiarlo

De Vrij 6,5

Torna in campo da una vita. E lo fa con lucidità. Anche sotto 0-2, non perde la calma e la trasmette ai compagni

Bastoni 7

Quando l'Inter mette la quinta, è lui a cambiare marcia più di altri. Cross perfetto per Esposito ed ennesimo assist. Da quel momento, domina

