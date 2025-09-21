fcinter1908 partite pagelle Inter-Sassuolo, pagelle: Sucic gioiello, Carlos Augusto alla Alberto Tomba. Esposito, non ci sbagliavamo

partite

Inter-Sassuolo, pagelle: Sucic gioiello, Carlos Augusto alla Alberto Tomba. Esposito, non ci sbagliavamo

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Sassuolo 2-1: i nerazzurri sbagliano una marea di palle gol ma meritano
Daniele Mari Direttore 

Inter-Sassuolo, pagelle: Sucic gioiello, Carlos Augusto alla Alberto Tomba. Esposito, non ci sbagliavamo- immagine 1

Martinez 6,5

Sicuro sia nel primo tempo su Lauriente che nel secondo tempo su colpo di testa di Pinamonti. Niente da fare su Cheddira ma si conferma prontissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA