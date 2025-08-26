Inter-Torino 5-0: fai TU le PAGELLE dei nerazzurri e vota il migliore in campo

Una vittoria larga, arrivata con cattiveria e mentalità. L'Inter approccia nel migliore dei modi al campionato di calcio di Serie A rullando il Torino che esce dal Meazza con le ossa rotte. Apre le danze Bastoni, poi Thuram (doppietta) Lautaro e Bonny. Esordio positivo di Petar Sucic a centrocampo (assist per Thuram). Il croato si prende la scena e il pubblico del Meazza gradisce il nuovo acquisto nerazzurro che dimostra subito qualità e quantità.