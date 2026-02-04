Martinez 6
Inter-Torino, pagelle: Kamate ha il guizzo, Acerbi non molla. Diouf conferma l’impressione
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Torino 2-1: i nerazzurri passano anche con la formazione super sperimentale
Serata che sembra tranquilla, con parate piuttosto agevoli. In occasione del gol, viene completamente tagliato fuori dalla deviazione di Carlos Augusto
De Vrij 6
Nel ruolo di braccetto, si concede qualche libertà offensiva. Ma lascia anche un po' troppo spazio alle spalle. In ogni caso, se la cava
Acerbi 6,5
Nel corpo a corpo, resta un signor difensore. E infatti difficilmente si fa saltare, tenendo anche attaccanti molto più veloci di lui.
Carlos Augusto 6
L'intesa con Cocchi, ovviamente, non c'è. Nel primo tempo si spinge anche spesso in avanti ma non sempre con precisione. Scheggia la traversa con un gran sinistro. Tocca la palla che manda fuori tempo difensori e Martinez in occasione del 2-1
