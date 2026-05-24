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fcinter1908 partite pagelle Inter, Tuttosport a sorpresa boccia Diouf e spiega: “Media tra primo tempo da incubo e…”
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Inter, Tuttosport a sorpresa boccia Diouf e spiega: “Media tra primo tempo da incubo e…”
A sorpresa Tuttosport, nelle sue pagelle, ha bocciato il francese giudicandolo con un 5,5. Questa la spiegazione del quotidiano
L'MVP del pareggio di ieri tra Bologna e Inter terminata a 3-3 è stato Andy Diouf, che ha propiziato il gol del 3-2 di Esposito e poi pareggiato alla fine.
Ma a sorpresa Tuttosport, nelle sue pagelle, ha bocciato il francese giudicandolo con un 5,5. Questa la spiegazione del quotidiano.
"Il voto è una media tra un primo tempo da incubo e una ripresa in cui si accende all’improvviso ed è decisivo sui due gol", si legge.
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