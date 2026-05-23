Le parole del tecnico nerazzurri in conferenza stampa dopo il pareggio del Dall'Ara contro il Bologna: elogi per Diouf

Giovanni Montopoli Direttore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 21:14)

Dopo il pirotecnico 3-3 del Dall’Ara tra Bologna e Inter, Cristian Chivu analizza in conferenza stampa la prova dei nerazzurri. Una gara ricca di gol, occasioni e ribaltamenti di fronte, nella quale l’Inter ha mostrato qualità offensive ma anche qualche leggerezza difensiva comprensibile in un finale di stagione che ha visto i nerazzurri trionfare in campionato e in Coppa Italia.

Queste le parole del mister in coferenza stampa: "Lanciare i giovani? Andiamo piano. Dalla Primavera o dall'Under 23 in prima squadra cambia la musica. Siamo contenti perché questi ragazzi lavorano con noi da mesi. Cocchi e Mosconi sono con noi da 3 mesi, poi sono arrivati Topalovic, Kamate, Kaczmarski. Allenarsi è una cosa, giocare è un'altra. Ma è importante metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti. Topalovic ha fatto tante belle cose oggi

FUTURO DIOUF - "Dove è migliorato? Diouf avrà un futuro grandioso. Avrebbe meritato di giocare così. E' migliorato, forse partendo più largo è meglio per le sue qualità. Vede la porta, la punta, ha uno contro uno, ha uno strappo importante, è bravo a sterzare. Ma è lo stesso di mesi fa di quando qualcuno lo criticava, la strada è ancora lunga ma ha fatto vedere di esssere da Inter ma lo ha fatto vedere subito"

INTER VINCENTE - "Non sappiamo quello che porterà il futuro, di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, con due trofei, mantenendo alta la guarda. Abbiamo mantenuto un livello importante, lo è sempre stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche in futuro. Ne sono certo