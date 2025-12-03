Martinez 6
fcinter1908 partite pagelle Inter-Venezia, pagelle: Esposito domina, bene Frattesi. Diouf, sai chi esplose in Coppa Italia?
partite
Inter-Venezia, pagelle: Esposito domina, bene Frattesi. Diouf, sai chi esplose in Coppa Italia?
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Venezia 5-1: nerazzurri senza problemi, Diouf conquista San Siro
Torna in campo ed è la notizia più bella. Prende gol su sfortunata deviazione di Carlos Augusto ma è l'ultimo dei problemi. Qualche errore con i piedi, ampiamente scusabile. Riprende confidenza con il campo ed è importante
© RIPRODUZIONE RISERVATA