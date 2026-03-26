Donnarumma 6
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Italia-Irlanda del Nord, le pagelle: questo Pio Esposito merita di più! Brilla Tonali, Dimarco è ovunque
Nessuna grande occasione dell'Irlanda del Nord, non deve compiere alcun miracolo. Fa correre un brivido a tutto lo stadio - e non solo - con un passaggio sbagliato in area sull'1-0. Per sua fortuna, gli avversari non ne approfittano.
Mancini 6
Ordinaria amministrazione, l'Irlanda del Nord in attacco non si vede quasi mai e lui fa il suo in fase difensiva.
Bastoni 5,5
Recuperato in extremis, ha fatto di tutto per non mancare vista l'importanza della sfida. Ma si è visto che non era al top della condizione: qualche sbavatura di troppo, come in occasione dell'ammonizione. Tolto dopo l'ora di gioco, per preservarlo anche in ottica finale playoff. Avrà altri giorni per ritrovare la miglior forma fisica.
Calafiori 6,5
Preciso in fase difensiva e sempre propositivo in fase offensiva: cresce l'intesa con Dimarco sulla fascia mancina. Da questi due si ha sempre la sensazione che possano nascere grandi pericoli in attacco.
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