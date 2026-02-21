fcinter1908 partite pagelle Lecce-Inter, pagelle: Bisseck superbo, Dimarco la decide sempre. Thuram, che facciamo?

Lecce-Inter, pagelle: Bisseck superbo, Dimarco la decide sempre. Thuram, che facciamo?

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Lecce-Inter 0-2: la capolista vola con i gol di Mkhitaryan e Akanji
Daniele Mari Direttore 

Sommer 6

Giornata relativamente tranquilla. Il Lecce fa di tutto per tenere in vita la partita ma di grandi pericoli non ne crea mai

Bisseck 7

Un gigante. E non solo fisicamente. Domina in ogni contrasto e appoggia la manovra offensiva con grandissima pericolosità. Sta decisamente evolvendo verso un difensore di livello mondiale

De Vrij 6

Ammonito dopo pochi minuti per una simulazione di Cheddira, gioca condizionato ma con grande lucidità. Non si fa mai puntare. Chivu lo toglie per non rischiare

Bastoni 6

In un calcio pieno di simulatori, con un passato pieno di simulatori, il pubblico di Lecce decide di punire Bastoni per una simulazione. E lo fischia ad ogni tocco. Inizialmente sembra scosso, poi si abitua ma resta guardingo. Spende il fallo e viene ammonito: derby salvo

