Sommer 6
Lecce-Inter, pagelle: Bisseck superbo, Dimarco la decide sempre. Thuram, che facciamo?
Giornata relativamente tranquilla. Il Lecce fa di tutto per tenere in vita la partita ma di grandi pericoli non ne crea mai
Bisseck 7
Un gigante. E non solo fisicamente. Domina in ogni contrasto e appoggia la manovra offensiva con grandissima pericolosità. Sta decisamente evolvendo verso un difensore di livello mondiale
De Vrij 6
Ammonito dopo pochi minuti per una simulazione di Cheddira, gioca condizionato ma con grande lucidità. Non si fa mai puntare. Chivu lo toglie per non rischiare
Bastoni 6
In un calcio pieno di simulatori, con un passato pieno di simulatori, il pubblico di Lecce decide di punire Bastoni per una simulazione. E lo fischia ad ogni tocco. Inizialmente sembra scosso, poi si abitua ma resta guardingo. Spende il fallo e viene ammonito: derby salvo
