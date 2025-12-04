Nello studio di Sportmediaset, Massimo Mauro ha elogiato l'Inter che ha vinto ieri contro il Venezia in Coppa Italia. San Siro è diventato un palcoscenico anche per i più giovani e per i giocatori impiegati meno da Cristian Chivu. E il risultato è stato ottimo. La partita di ieri ha permesso agli addetti ai lavori di comprendere meglio le caratteristiche di alcuni acquisti nerazzurri, finora in ombra. Si parte dalla prestazione veramente buona di Diouf, andato anche in gol, a quella del criticato Luis Henrique.