Nello studio di Sportmediaset, Massimo Mauro ha elogiato l'Inter che ha vinto ieri contro il Venezia in Coppa Italia. San Siro è diventato un palcoscenico anche per i più giovani e per i giocatori impiegati meno da Cristian Chivu. E il risultato è stato ottimo. La partita di ieri ha permesso agli addetti ai lavori di comprendere meglio le caratteristiche di alcuni acquisti nerazzurri, finora in ombra. Si parte dalla prestazione veramente buona di Diouf, andato anche in gol, a quella del criticato Luis Henrique.
Mauro totalmente in disaccordo con il voto assegnato a Luis Henrique: "Ma come fai a dargli…"
La posizione del commentatore sulla prestazione del giocatore brasiliano
Il tunnel di Luis Henrique—
Massimo Mauro ha elogiato la prestazione del giocatore brasiliano e ne ha apprezzato in particolar modo un gesto tecnico. Per questo motivo Mauro si è detto in disaccordo con il pagellista di Sportmediaset, che a Luis Henrique ha assegnato un 5,5 complessivo in pagella. "A uno che fa un tunnel così non gli puoi dare 5,5. Vale il prezzo del biglietto della partita", ha dichiarato deciso il commentatore sportivo.
