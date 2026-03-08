Sommer 5,5
fcinter1908 partite pagelle Milan-Inter, pagelle: Mkhitaryan, errore e addio? Luis Henrique male, le due punte peggio
partite
Milan-Inter, pagelle: Mkhitaryan, errore e addio? Luis Henrique male, le due punte peggio
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Milan-Inter 1-0: continua la maledizione derby, rossoneri a -7
Regala una palla a Modric dopo 2 minuti, poi si arrende alla botta di Estupinian. Per il resto non si vede più di tanto, malgrado il Milan si faccia vedere in transizione. Un tiro di Fofana lo respinge a fatica
Bisseck 5,5
Meglio in fase di spinta che in fase difensiva. L'asse con Luis Henrique non funziona, anzi è proprio il lato debole. E il Milan colpisce lì
Akanji 6
Sicuramente, il più sicuro sulle ripartenze rossonere. Non sbaglia né le letture né gli interventi in anticipo. Non sempre supportato a dovere
Bastoni 6
Il trattamento dei tifosi del Milan non è particolarmente diverso da quello degli altri. Lui gioca in costante appoggio offensivo ma anche l'asse con Dimarco non è brillante come altre volte
© RIPRODUZIONE RISERVATA