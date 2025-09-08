L'Italia vince 5-4 contro Israele al termine di un match dai due volti: primo tempo a dir poco negativo, ripresa più che positiva. Per gli Azzurri segnano Kean (doppietta), Politano, Raspadori e Tonali. Ecco le pagelle di Israele-Italia:
L'Italia vince 5-4 contro Israele al termine di un match dai due volti: ecco le pagelle di FCINTER1908, a cura di Alessandro Cosattini