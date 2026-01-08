fcinter1908 partite pagelle Parma-Inter, pagelle: Bisseck gigante, Dimarco implacabile. Akanji, viene da ridere quando…

partite

Parma-Inter, pagelle: Bisseck gigante, Dimarco implacabile. Akanji, viene da ridere quando…

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Parma-Inter 0-2: partita stradominata dai nerazzurri, perfetti in difesa
Daniele Mari Direttore 

Parma-Inter, pagelle: Bisseck gigante, Dimarco implacabile. Akanji, viene da ridere quando…- immagine 1

Sommer 6

Ondrejka gli fa venire i brividi con quel palo. Per il resto della partita, si chiede dove siano i giocatori del Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA