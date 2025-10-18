fcinter1908 partite pagelle Roma-Inter, pagelle: Bonny Thurammeggia, Akanji se l’è legata al dito? Chivu si prende tutto

Roma-Inter, pagelle: Bonny Thurammeggia, Akanji se l’è legata al dito? Chivu si prende tutto

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Roma-Inter. I nerazzurri all'Olimpico per la prima partita dopo la sosta
Daniele Mari Direttore 

Roma-Inter, pagelle: Bonny Thurammeggia, Akanji se l’è legata al dito? Chivu si prende tutto- immagine 1

Sommer 6,5

Due buoni interventi su Dybala. Poi un'uscita a vuoto fa venire il terrore ai tifosi dell'Inter ma Dovbyk lo grazia

