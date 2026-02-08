Sommer 6
partite
Sassuolo-Inter, pagelle: Zielinski, sembri Calha! Bisseck domina. Dimarco, se avesse ragione Caressa?
Lo salva Dimarco in avvio di partita. La parata più bella la fa a gioco fermo, quando compie un miracolo "vanificato" dal fuorigioco
Bisseck 8
Sblocca il risultato ma è solo un frammento di una partita giocata dominando. Anche nei recuperi in velocità, è insuperabile. Sta diventando davvero il difensore che esaltano in Germania
Akanji 7
Avvio da brividi, con il Sassuolo che si infila nelle maglie un po' leggere di un'Inter distratta. Piano piano registra la difesa e alla fine si toglie anche la soddisfazione del gol
Bastoni 6,5
Stavolta decide di lasciare la scena ai compagni. Si vede in occasione del gol di Lautaro con la rimessa che viene sporcata da un difensore ma non ha bisogno di fare le consuete sgroppate. Stavolta Dimarco fa tutto da solo. E basta e avanza
