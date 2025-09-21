FC Inter 1908
Le parole dell'ex allenatore nerazzurro prima della gara con il Sassuolo sul centrocampista nerazzurro e sulla decisione di Chivu di schierare il secondo portiere
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, su DAZN ha parlato prima della gara tra Inter e Sassuolo e si è riferito al centrocampista dell'Inter Davide Frattesi.«Prima abbiamo visto una bella scena. Perché è andato ad abbracciare l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Non era un abbraccio formale. Profondo. Lui deve molto al Sassuolo, secondo me. Una bella scena». 

Bobo Vieri gli ha chiesto: "Mister, mi dici come mai Frattesi non gioca?". E questa è stata la risposta dell'ex tecnico nerazzurro: «Come mai Frattesi non gioca? È un tema importante che riguarda anche la nostra Nazionale e dopo un avvio in cui non era subentrato è stato il primo cambio in campo in Champions. Lo vede come alternativa a Barella, non ha mati tirato il fiato e fino a che Nicolà è in campo parte dietro». 

Sui portieri che si sono alternati questa sera, con la decisione di mister Chivu di mandare da titolare Josep Martinez in porta al posto di Sommer, Stramaccioni invece ha detto: «Io penso che l'allenatore sia uno e l'allenatore deve mettere chiarezza e certezza. Però su questo giocatore due anni fa è stato un investimento importante proprio con l'obiettivo di costruire il futuro e siamo quindi in una transizione e gli si dà quindi la possibilità di poter dimostrare di essere il futuro portiere dell'Inter». 

