Negli studi di DAZN, Christian Vieri ha rilasciato queste dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sassuolo

Marco Macca Redattore 21 settembre - 20:12

Negli studi di DAZN, Christian Vieri ha rilasciato queste dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sassuolo:

"L'Inter non ha iniziato benissimo, è stata più che altro la sconfitta con l'Udinese a creare fastidio. Con la Juventus ci sta perdere, ma le due sconfitte consecutive hanno alimentato critiche. Pensate se non avesse vinto contro l'Ajax. Pio Esposito? Fisicamente regge il confronto internazionale, e non è facile giocare in Champions League. Stasera vediamo cosa riuscirà a combinare".

"Chivu? Per adesso va tutto bene, sta comunicando bene. Ma deve vincere le partite, perché sei all'Inter e devi vincere, c'è pressione. Martinez? Non sono per l'alternanza. Se lui fa bene stasera, che facciamo?".

A questa domanda, Ambrosini ha risposto: "Niente, che alla prossima gioca Sommer. Il titolare è Sommer, l'Inter sta testando Martinez per l'anno prossimo e chiaramente gli devi dare delle partite per valutarlo. Ma quest'anno il titolare sarà Sommer, Martinez giocherà qualche partita in più".

(Fonte: DAZN)