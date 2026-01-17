Sommer 6
fcinter1908 partite pagelle Udinese-Inter, pagelle: Esposito giocatorone, il miglior Luis Henrique. Zielinski, così ci fai…
partite
Udinese-Inter, pagelle: Esposito giocatorone, il miglior Luis Henrique. Zielinski, così ci fai…
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Udinese-Inter 0-1: grande primo tempo, ripresa in gestione. L'Inter corre
Un solo vero pericolo. Il tiro di Piotrowski è forte ma molto centrale e lui respinge bene
Bisseck 7
Grandissima presenza. Difensiva e offensiva. Nell'uno contro uno non si distrae mai e adesso si sta appassionando anche alle discese palla al piede. Ed è lui ad aprire lo spazio che porta al gol di Lautaro
Akanji 7
Un muro. Anche quando l'Udinese pressa forte, cioè solo negli ultimi 10 minuti, lui respinge qualunque cosa gli passi vicino. E nel resto della partita è ottimo anche in uscita palla
Carlos Augusto 6,5
Una costante. Non sbaglia un intervento in fase difensiva e si propone sempre in sovrapposizione a Dimarco. Veramente un jolly preziosissimo in tutte le zone del campo e in tutte le fasi
