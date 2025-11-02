fcinter1908 partite pagelle Verona-Inter, pagelle: Luis Henrique fantasma, le 2 punte peggio. Che meraviglia quel piede

Verona-Inter, pagelle: Luis Henrique fantasma, le 2 punte peggio. Che meraviglia quel piede

Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Verona-Inter: prima partita dei nerazzurri alle 12:30 in questa stagione
Sommer 5,5

Il tiro di Giovane è molto forte. E va bene. Ma non sembrava né angolatissimo né imparabile. Lui, ancora una volta, non sembra il massimo della reattività

