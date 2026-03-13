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Sky – Atalanta, Ederson torna tra i convocati. La formazione probabile della gara contro l’Inter

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Il giocatore torna a disposizione ma sarà destinato alla panchina. Per De Kaetelaere e Raspadori si decide domattina
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League, l'Atalanta ritrova Ederson che è convocato per la partita con l'Inter e dovrebbe partire in panchina. Per De Kaetelaere e Raspadori si deciderà invece domattina.

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Getty Images

L'Atalanta è chiamata alla reazione di orgoglio dopo la sconfitta di martedì e di fronte avrà la squadra di Chivu che arriva dalla sconfitta nel derby che ha visto il Milan avvicinarsi a meno sette rispetto al primo posto della classifica occupato proprio dalla squadra nerazzurra.

Questa secondo le indicazioni di Skysport la probabile formazione che Palladino schiererà contro la formazione di Chivu:

Carnesecchi; Scalvini, Djmisiti, Ahanor, Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Zalewski; Scamacca. 

(Fonte: Skysport)

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