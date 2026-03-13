Il giocatore torna a disposizione ma sarà destinato alla panchina. Per De Kaetelaere e Raspadori si decide domattina

Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League, l'Atalanta ritrova Ederson che è convocato per la partita con l'Inter e dovrebbe partire in panchina. Per De Kaetelaere e Raspadori si deciderà invece domattina.

L'Atalanta è chiamata alla reazione di orgoglio dopo la sconfitta di martedì e di fronte avrà la squadra di Chivu che arriva dalla sconfitta nel derby che ha visto il Milan avvicinarsi a meno sette rispetto al primo posto della classifica occupato proprio dalla squadra nerazzurra.