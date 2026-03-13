L'Inter si allena nel pomeriggio e da lì arriveranno indicazioni più chiare sulla formazione anti-Atalanta che scenderà in campo dal primo minuto nella gara che si gioca domani, a San Siro alle 15. Ed è la prima partita dopo la sconfitta subita nel derby che ha riportato il Milan (in questa giornata impegnato con la Lazio) a meno 7 in classifica.
partite
Sky – Inter, recuperato Dumfries. Torna anche Thuram. I ballottaggi in difesa e in mezzo…
Chivu recupera Dumfries (fino ad ieri non era certa la sua presenza nella formazione titolare, si capirà meglio oggi, in caso c'è sempre Luis Henrique su quella fascia) e recupera dopo Thuram che ha superato l'attacco influenzale che gli è fatto saltare la gara contro i rossoneri. Il francese guiderà l'attacco con Esposito. Lautaro, che è tornato ad allenarsi sul campo, cercherà di essere a disposizione nella gara contro la Fiorentina come Calhanoglu.
Mancheranno quindi l'argentino e il turco e non solo. Perché Bastoni difficilmente potrà essere in campo domani. Nel derby ha rimediato una botta nell'occasione del fallo fatto su Rabiot e ha bisogno di tempo per smaltirla, sente ancora un po' dolore, come riferito da Skysport.
Ballottaggi—
Al suo posto giocherà Carlos Augusto e Acerbi spera in un posto da centrale: a quel punto andrebbe ad occupare il posto di Akanji che slitterebbe sul centro-destra. In mezzo ballottaggio tra Sucic e Mkhitatryan con il croato che sembra favorito.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA