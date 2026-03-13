Chivu ha recuperato l'olandese anche se non c'è ancora certezza sul suo impiego dal primo minuto. Torna il francese accanto ad Esposito

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 13:07)

L'Inter si allena nel pomeriggio e da lì arriveranno indicazioni più chiare sulla formazione anti-Atalanta che scenderà in campo dal primo minuto nella gara che si gioca domani, a San Siro alle 15. Ed è la prima partita dopo la sconfitta subita nel derby che ha riportato il Milan (in questa giornata impegnato con la Lazio) a meno 7 in classifica.

Chivu recupera Dumfries (fino ad ieri non era certa la sua presenza nella formazione titolare, si capirà meglio oggi, in caso c'è sempre Luis Henrique su quella fascia) e recupera dopo Thuram che ha superato l'attacco influenzale che gli è fatto saltare la gara contro i rossoneri. Il francese guiderà l'attacco con Esposito. Lautaro, che è tornato ad allenarsi sul campo, cercherà di essere a disposizione nella gara contro la Fiorentina come Calhanoglu.

Mancheranno quindi l'argentino e il turco e non solo. Perché Bastoni difficilmente potrà essere in campo domani. Nel derby ha rimediato una botta nell'occasione del fallo fatto su Rabiot e ha bisogno di tempo per smaltirla, sente ancora un po' dolore, come riferito da Skysport.

Ballottaggi — Al suo posto giocherà Carlos Augusto e Acerbi spera in un posto da centrale: a quel punto andrebbe ad occupare il posto di Akanji che slitterebbe sul centro-destra. In mezzo ballottaggio tra Sucic e Mkhitatryan con il croato che sembra favorito.

(Fonte: SS24)