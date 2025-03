"Inzaghi ha deciso di confermare l’intelaiatura della squadra nonostante abbia il solo Dumfries tra gli esterni di ruolo: questo - come sottolineato - comporterà lo slittamento di Bastoni in avanti. L’azzurro, grazie a una intelligenza tattica fuori dal comune, si sdoppierà, giocando in appoggio ai centrocampisti, ma anche rinculando per favorire una linea difensiva a quattro, il che permetterà a Dumfries di far valere le sue doti da incursore nella metà campo avversaria".