L'Inter domani scenderà in campo al Dall'Ara contro il Bologna per chiudere la stagione che l'ha vista celebrare la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia.

Per l'occasione contro i rossoblù, Chivu dovrà fare a meno di giocatori importanti come Calhanoglu, Akanji, Thuram e Dumfries che l'allenatore romeno ha già liberato in vista del Mondiale. Come riportato da Sky Sport, domani dovrebbe toccare a Josep Martinez in porta, Bisseck e Bastoni braccetti con De Vrij al centro della difesa.