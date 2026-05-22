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Inter, la probabile formazione per Bologna: portiere ma non solo, le scelte di Chivu

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L'Inter domani scenderà in campo al Dall'Ara contro il Bologna per chiudere la stagione: le probabili scelte di Chivu
Matteo Pifferi Redattore 

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L'Inter domani scenderà in campo al Dall'Ara contro il Bologna per chiudere la stagione che l'ha vista celebrare la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia.

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Per l'occasione contro i rossoblù, Chivu dovrà fare a meno di giocatori importanti come Calhanoglu, Akanji, Thuram e Dumfries che l'allenatore romeno ha già liberato in vista del Mondiale. Come riportato da Sky Sport, domani dovrebbe toccare a Josep Martinez in porta, Bisseck e Bastoni braccetti con De Vrij al centro della difesa.

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A centrocampo quasi formazione tipo con Barella, Zielinski e Mkhitaryan, mentre sulle fasce dovrebbe esserci Dimarco (favorito su Carlos Augusto) con Luis Henrique a destra. Davanti ci sarà la coppia Lautaro Martinez-Pio Esposito, che ha recuperato dopo la botta ricevuta contro il Parma.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

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