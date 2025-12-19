1 di 4

"Vincenzo Italiano è rimasto “folgorato” dalla partita di Federico Bernardeschi a Vigo: da una parte quella fotografia, dall’altra anche il pensiero di mettere in campo chi questa semifinale di Supercoppa se la è guadagnata vincendo la finale del 14 maggio contro il Milan (quindi Orsolini, in questo caso). Dubbi, che come al solito il tecnico del Bologna si porterà fino all’ultimo perché il turnover impera (sempre) e perché in fondo – come dice il tecnico - «i ragazzi li voglio vedere anche negli occhi la mattina per capire che aria può tirare in partita». Morale: tre dubbi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Se la sensazione è che Bernardeschi sia leggermente favorito su Orsolini (siamo al ballottaggio stretto stretto), qualche passo indietro – nel ruolo di laterale – è più forte la carta-Zortea rispetto a quella legata a Holm. In porta, Ravaglia, al centro della difesa «Lucumi sta meglio col tendine» e quindi giocherà con a fianco Heggem che negli ultimi tempi ha dovuto semplicemente fare gli straordinari.

Il quarto difensore, a sinistra, è Juan Miranda: ultimamente ha subìto un calo ma resta sempre una freccia che sta imparando in maniera potente la doppia fase. In mezzo al campo, Ferguson dovrebbe restare inizialmente in panchina («Non un problema fisico, è che a volte va e altre no» dice Italiano) per dare spazio alla coppia Moro-Pobega che bene si è comportata proprio in Spagna nell’ultimo turno di Europa League. In attacco rientra Santiago Castro – il cui parallelo con Lautaro Martinez è un ritornello da tempo – e soprattutto il sottopunta Jens Odgaard, che iniziò la sua carriera italiana proprio nelle giovanili dell’Inter. Infine, la “x” a sinistra: Rowe leggermente favorito su Cambiaghi", aggiunge il quotidiano.