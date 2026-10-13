Si va verso il tutto esaurito a San Siro per la gara contro il Bruges. Sono attesi dal Belgio più di 3mila tifosi che arricchiranno la platea del Meazza per la seconda gara del girone di Champions. Chivu ritroverà i giocatori che sono rimasti in panchina nella gara contro il Parma: Barella, Lautaro e Zielinski. E sta bene anche Calhanoglu quindi saranno loro, almeno a quanto sembra finora, a partire dal primo minuto da titolari nella gara contro il Bruges.

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È la squadra nella quale gioca l'ex Inter Sommer e nella quale fino alla passata stagione ha giocato Ale Stankovic, poi riacquistato dal club nerazzurro. Contro la formazione belga Chivu ritroverà anche Akanji e Bastoni. Confermatissimo a destra Diouf, secodo Skysport. Una scheggia col Parma fino all'ingresso di Spence che lo ha sostituito. Il francese resta favorito nonostante il rientro del giocatore arrivato per sostituire Dumfries su quel lato. In avanti invece Thuram sembrerebbe essere favorito accanto a Lautaro.

Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez.

(Fonte: SS24)