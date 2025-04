I tanti infortuni riducono le possibilità per Simone Inzaghi di ruotare molto i suoi uomini: domani contro il Milan in Coppa Italia alcune scelte di formazione saranno forzate. Le ultime dal Corriere dello Sport: "Dovendo preservare Arnautovic (contro l’Udinese aveva i serbatoi vuoti già a inizio ripresa) e Thuram, che non può essere “consumato”, l’ipotesi più probabile è che cominci dall’inizio Correa : nella speranza che abbia un atteggiamento diverso rispetto a domenica. In mezzo al campo, invece, Barella, squalificato a Parma, e Calhanoglu sono la certezza .

Per il terzo uomo se la giocano Mkhitaryan e Frattesi, con l’”highlander” armeno ancora favorito. L’azzurro, peraltro, sarà titolare sicuro sabato prossimo al Tardini, dove nell’undici potrebbe esserci spazio per Asllani, visto che pure in Champions dovrà restare fuori, sempre causa squalifica. In casa nerazzurra, la linea continua ad essere quella di affrontare una gara per volta. In realtà, a questo punto, le scelte non possono non tenere conto degli impegni che si susseguono a ritmo serrato. Di fatto, sono pianificati a tavolino anche i cambi in corsa, poiché una serie di elementi, rientrati da infortunio, non hanno ancora l’autonomia dei 90’.