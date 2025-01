Fantacalcio, le probabili formazioni di Roma-Lazio: da Dybala a Zaccagni

ROMA - Un solo dubbio per Ranieri in casa Roma verso il derby: o Pisilli o El Shaarawy, col primo favorito. È stato provato lui accanto a Paredes e Koné in mediana, con Saelemaekers e Angelino sulle fasce. In difesa il terzetto Mancini-Hummels-Ndicka, in attacco nessun dubio: pronti Dybala e Dovbyk. Assente Cristante, in dubbio Celik per febbre.