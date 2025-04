Un nuovo impegno di campionato è ormai all’orizzonte per l’Inter. La sfida che attende i nerazzurri è casalinga, contro la Roma

Un nuovo impegno di campionato è ormai all’orizzonte per l’Inter. La sfida che attende i nerazzurri è casalinga, contro la Roma dell’ex Claudio Ranieri. Si gioca domani alle 15, in virtù dello spostamento deciso per evitare la concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Inzaghi dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, oltre all’infortunato Thuram. La buona notizia, invece, è il recupero di Zielinski e Dumfries.