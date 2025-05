E rivoluzione sia. Simone Inzaghi mescola abbondantemente le carte per Inter-Torino di oggi, per dare respiro a chi ha fatto uno sforzo importante contro il Barcellona e spazio a chi ha giocato meno. Nella formazione di questo pomeriggio saranno ben 9 i cambi rispetto a quella scesa in campo dal primo minuto in settimana, considerando l'assenza di chi non è nemmeno partito con i compagni e chi almeno inizialmente guarderà la gara dalla panchina.