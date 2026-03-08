Inter, Calhanoglu in panchina. A centrocampo c’è Mkhitaryan. E a destra…

Cristian Chivu avrebbe sciolto ogni dubbio sull'Inter che affronterà questa sera il Milan in un derby praticamente decisivo nella lotta scudetto. Queste le ultime indiscrezioni di Tuttosport:
Cristian Chivu avrebbe sciolto ogni dubbio sull'Inter che affronterà questa sera il Milan in un derby praticamente decisivo nella lotta scudetto
"Al di là della scelta in attacco, il dubbio di Chivu in questa vigilia era su chi schierare a centrocampo insieme a Barella e Zielinski. Nei giorni scorsi sembravano in risalita le quotazioni di Calhanoglu, ma nelle ultime ore Mkhitaryan è tornato saldamente in pole, con il polacco spostato in regia".
"A destra ci sarà Luis Henrique, Dumfries entrerà nella ripresa".
(Fonte: Tuttosport)
