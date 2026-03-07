FC Inter 1908
Formazione Inter, Sky conferma: “Calhanoglu verso l’esclusione. Ma occhio anche a…”

Arrivano novità di formazione in merito alle probabili scelte di Cristian Chivu per la sfida contro il Milan
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano novità di formazione in merito alle probabili scelte di Cristian Chivu per il derby di domani sera e a riportarle è Sky Sport. La notizia di oggi è che Thuram ha la febbre e le sue condizioni sono da valutare nella giornata di domani.

Come riportato da Sky, l'Inter spera di recuperarlo per la panchina ma, al momento, si va verso la coppia d'attacco Bonny-Esposito dal 1'. E c'è anche una novità a centrocampo, con Zielinski che è favorito su Calhanoglu in cabina di regia. Qualora il polacco dovesse vincere il ballottaggio, Calhanoglu andrebbe in panchina con Mkhitaryan (o Sucic) mezzala assieme a Barella.

Occhio anche alla corsia di destra perché Luis Henrique è in vantaggio su Dumfries. Chivu poi scioglierà tutti i dubbi solo a ridosso della partita. Per il resto, invece, squadra confermata con Sommer tra i pali, Akanji difensore centrale, Bisseck e Bastoni braccetti e Dimarco a sinistra.

