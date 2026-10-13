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L'Inter torna a giocare la Champions. Dopo la sconfitta di Madrid col Real, la squadra di Chivu scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Club Brugge.

Getty Images

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "Stasera San Siro guarderà a quei due, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Lautaro in Champions è fermo a quota 25, l’ultima rete risale al 5 novembre del 2025, a Milano contro i kazaki del Kairat Almaty. A seguire, sei presenze in bianco. Motivazioni in più: se sale a 26, stacca Gonzalo Higuain nella classifica assoluta dei marcatori Champions; se fa doppietta aggancia Robin van Persie e Sadio Mané a 27. Marcus Thuram sta a quota 9 e gioca per la decima rete in Champions. La coppia è collaudata e in caso di difficoltà Chivu calerà la carta Pio Esposito, che fin qui di gol in Champions ne ha realizzati due. Bonny, la quarta punta, è ancora a caccia della prima euro-rete, ma nell’Inter segnano quasi tutti, tra Serie A e Champions in questo scorcio iniziale di stagione sono andati a bersaglio dieci giocatori".

La vera sorpresa nella formazione di Chivu potrebbe essere a centrocampo, dove il tecnico potrebbe concedere una chance in regia a Stankovic, l'ex di turno. Il serbo prenderebbe il posto di Calhanoglu, rientrato col Parma, ma uscito con una contusione. Al suo fianco dovrebbero rientrare Barella e Zielinski. Sulle fasce spazio a Diouf e Luis Henrique. In difesa, davanti a Martinez, il trio titolare Bisseck, Akanji e Bastoni.