Scelte fatte in casa Inter per l'impegno di oggi sul campo dell'Empoli: ecco la formazione decisa da Simone Inzaghi

Scelte fatte in casa Inter per l'impegno di oggi sul campo dell'Empoli. Anche Sky conferma le anticipazioni di FCIN1908.it sull'undici titolare deciso da Simone Inzaghi per il match.