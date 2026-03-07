Cambio nell'11 titolare del derby? Nelle scorse ore si era parlato a più riprese dell'impiego di Thuram con Esposito in attacco. La febbre di Marcus potrebbe portare Chivu ad optare per Bonny dal primo minuto. Questa la riflessione di Skysport: ci potrebbe essere quindi l'ex Parma, reduce da un affaticamento muscolare, in campo dal primo minuto accanto all'attaccante italiano.
Sky – Derby, Thuram ha la febbre. Ipotesi Bonny: con Esposito mai insieme da titolari
Sky – Derby, Thuram ha la febbre. Ipotesi Bonny: con Esposito mai insieme da titolari
Il giocatore, come rivelato da Chivu, ha avuto qualche problema in queste ore e bisognerà capire se recupererà per la gara col Milan: era dato dal primo minuto in campo
I due giovani attaccanti nerazzurri non hanno mai giocato da titolari in coppia, si sono sempre incrociati in campo dopo una sostituzione. Ma se il francese non riuscisse a recuperare in tempo per la gara contro i rossoneri andrebbe in panchina e potrebbe quindi toccare ai due giovani attaccanti giocare dal primo minuto in un derby che vale moltissimo
(Fonte: Ss24)
