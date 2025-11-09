FC Inter 1908
La gara del Meazza chiuderà l'undicesima giornata di Serie A. Probabile il ritorno in campo dal 1' di Marcus Thuram
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter-Lazio chiuderà l'undicesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, davanti c'è una squadra imbattuta da sei gare (tre vittorie e tre pareggi).

Getty Images

"Una sfida non come le altre per la piazza nerazzurra, perché riporta alla mente la gara dello scorso anno, quel 2-2 del biancoceleste Pedro nei minuti finali che indirizzò definitivamente lo Scudetto verso Napoli", sottolinea Libero.

"Per la partitissima del Meazza si dovrebbe finalmente rivedere la coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e il rientrante Marcus Thuram. A sostituire l’infortunato Henrikh Mkhitaryan, ci sarà Petar Sucic, a completare il reparto con gli intoccabili Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Nella Lazio pesa l’assenza in difesa di Alessio Romagnoli, sostituito da Oliver Provstgaard, in coppia con Mario Gila".

(Libero)

