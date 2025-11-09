Un dubbio per parte. Inter-Lazio si gioca questa sera alle 20.45. A Skysport hanno parlato della sfida e delle probabili formazioni titolari che si affronteranno questa sera al Meazza.

L'Inter ha recuperato Thuram: se il francese fosse al cento per cento sarebbe il favorito, ma viene da un infortunio, è tornato da poco ad allenarsi in gruppo e ha giocato solo venti minuti nella gara di Champions. Resta quindi ancora il dubbio su un possibile impiego di Bonny.