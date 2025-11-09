FC Inter 1908
partite

Sky – Inter, novità di formazione per Chivu? C’è un grande dubbio. Anche Sarri deve scegliere

Questa sera a San Siro si gioca la sfida con la Lazio, le ultime sui possibili titolari della gara
Eva A. Provenzano
Un dubbio per parte. Inter-Lazio si gioca questa sera alle 20.45. A Skysport hanno parlato della sfida e delle probabili formazioni titolari che si affronteranno questa sera al Meazza.

L'Inter ha recuperato Thuram: se il francese fosse al cento per cento sarebbe il favorito, ma viene da un infortunio, è tornato da poco ad allenarsi in gruppo e ha giocato solo venti minuti nella gara di Champions. Resta quindi ancora il dubbio su un possibile impiego di Bonny.

Acerbi dovrebbe tornare titolare al centro della difesa dopo tre gare in panchina, Sucic al posto dell'infortunato Mkhitaryan.

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. 

Per quanto riguarda il 4-3-3 di Sarri, il dubbio è sulle fasce: in tre per due maglie, favoriti Lazzari e Marusic, ma c'è anche Pellegrini in lizza per un posto da titolare. Romagnoli potrebbe partire dalla panchina nonostante sia stato recuperato.

Questa dovrebbe essere la formazione schierata dai biancocelesti dal primo minuto:

Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. 

(fonte: SS24)

 

