Dopo il pareggio contro il Napoli di domenica scorsa, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera a San Siro con il Lecce per il recupero della gara non disputata per via della Supercoppa. Ecco dove guardarla in tv:
fcinter1908 partite probabili formazioni Inter-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla: chance Acerbi, novità in attacco
partite
Inter-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla: chance Acerbi, novità in attacco
Dopo il pareggio contro il Napoli di domenica scorsa, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera a San Siro con il Lecce
Inter-Lecce, sfidavalida per il recupero della 16ª giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 14 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA