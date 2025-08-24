Sta per iniziare una nuova stagione. Appuntamento a San Siro con l'Inter che debutterà in casa contro il Torino di Barone. La squadra nerazzurra si è allenata alla vigilia della sfida contro i granata alla Pinetina. Seduta intensa per gli uomini di Cristian Chivu che ha provato così la prima formazione della stagione.

Nelle prove Chivu ha anche fatto le prove per tre alternative. Sono stati inseriti nella formazione in un secondo momento anche Zielinski, Bisseck e Diouf, ultimo arrivo in casa nerazzurra. L’allenamento si è concluso con il gruppo diviso a sfidarsi in tre squadre. Partitella e poi tiri in porta. Oggi alle 14 la prima conferenza stampa del campionato per l'allenatore interista.