Sta per iniziare una nuova stagione. Appuntamento a San Siro con l'Inter che debutterà in casa contro il Torino di Barone. La squadra nerazzurra si è allenata alla vigilia della sfida contro i granata alla Pinetina. Seduta intensa per gli uomini di Cristian Chivu che ha provato così la prima formazione della stagione.
FCIN1908 / Inter-Torino, la formazione provata da Chivu. Testate anche 3 alternative
L'allenatore è alle prese con le prove per trovare la squadra ideale da schierare nella prima giornata di campionato contro i granata
Da quanto raccolto da FCINTER1908.IT l'allenatore nerazzurro ha provato a lungo un 'classico' 3-5-2 l'11 così composto:
Sommer; Pavard, Acerbi,Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Nelle prove Chivu ha anche fatto le prove per tre alternative. Sono stati inseriti nella formazione in un secondo momento anche Zielinski, Bisseck e Diouf, ultimo arrivo in casa nerazzurra. L’allenamento si è concluso con il gruppo diviso a sfidarsi in tre squadre. Partitella e poi tiri in porta. Oggi alle 14 la prima conferenza stampa del campionato per l'allenatore interista.
