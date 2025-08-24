"Chivu ha chiesto un difensore giovane, con capacità di recupero in campo aperto, pronto per rappresentare presente e futuro del reparto. Come per Diouf, si lavora sottotraccia su profili esteri, ma ad oggi prende quota l’ipotesi di un investimento che possa guardare più al domani che all’oggi".

"Con il centrocampista ex Lens al posto di Taremi, la lista Champions (che già da gennaio non comprendeva più Palacios, prestato al Monza) è al completo, a meno che qualcuno non parta e ad oggi nessuno sta premendo per avere i giocatori nerazzurri su piazza (...). È quindi possibile che l’acquisto diventi un Palacios-bis, un ragazzo su cui investire e da far crescere altrove, con speranze che possa dare riscontri migliori rispetto all’argentino".