Colpo in difesa? “Chivu ha chiesto questo profilo. E l’Inter lavora sottotraccia per…”

Dopo l'arrivo di Diouf, l'Inter lavora, su indicazione di Cristian Chivu, per completare anche il reparto arretrato a disposizione dell'allenatore
Dopo l'arrivo di Diouf, l'Inter lavora, su indicazione di Cristian Chivu, per completare anche il reparto arretrato a disposizione dell'allenatore. Scrive Il Giorno oggi in edicola:

COMO, ITALY - AUGUST 19: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale gestures during the FC Internazionale training session at BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti at Appiano Gentile on August 19, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Chivu ha chiesto un difensore giovane, con capacità di recupero in campo aperto, pronto per rappresentare presente e futuro del reparto. Come per Diouf, si lavora sottotraccia su profili esteri, ma ad oggi prende quota l’ipotesi di un investimento che possa guardare più al domani che all’oggi".

"Con il centrocampista ex Lens al posto di Taremi, la lista Champions (che già da gennaio non comprendeva più Palacios, prestato al Monza) è al completo, a meno che qualcuno non parta e ad oggi nessuno sta premendo per avere i giocatori nerazzurri su piazza (...). È quindi possibile che l’acquisto diventi un Palacios-bis, un ragazzo su cui investire e da far crescere altrove, con speranze che possa dare riscontri migliori rispetto all’argentino".

(Fonte: Il Giorno)

