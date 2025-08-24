FC Inter 1908
Inter-Torino, probabili formazioni: ecco la scelta di Chivu a centrocampo. E in difesa…

Ecco le probabili formazioni dell'Inter per la prima di campionato contro il Torino
Cresce l'attesa per l'esordio in campionato dell'Inter di Cristian Chivu che affronterà domani, a San Siro, il Torino di Marco Baroni.

L'Inter scenderà in campo inizialmente con il classico 3-5-2 e ci sono novità sulle probabili scelte del tecnico romeno.

In porta ci sarà Yann Sommer mentre in difesa Pavard dovrebbe vincere il ballottaggio con Bisseck mentre Acerbi e Bastoni completano il reparto arretrato.

Dumfries e Dimarco sono i due esterni, mentre nel centrocampo a tre spazio a Sucic, Barella - che Sky posiziona come regista - e Mkhitaryan visto che Hakan Calhanoglu è squalificato.

In attacco ancora meno dubbi perché Chivu si affida a Thuram e Lautaro. Dalla panchina è pronto Bonny, mentre Pio Esposito è squalificato.

