Cresce l'attesa per l'esordio in campionato dell'Inter di Cristian Chivu che affronterà domani, a San Siro, il Torino di Marco Baroni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Inter-Torino, probabili formazioni: ecco la scelta di Chivu a centrocampo. E in difesa…
partite
Inter-Torino, probabili formazioni: ecco la scelta di Chivu a centrocampo. E in difesa…
Ecco le probabili formazioni dell'Inter per la prima di campionato contro il Torino
L'Inter scenderà in campo inizialmente con il classico 3-5-2 e ci sono novità sulle probabili scelte del tecnico romeno.
In porta ci sarà Yann Sommer mentre in difesa Pavard dovrebbe vincere il ballottaggio con Bisseck mentre Acerbi e Bastoni completano il reparto arretrato.
Dumfries e Dimarco sono i due esterni, mentre nel centrocampo a tre spazio a Sucic, Barella - che Sky posiziona come regista - e Mkhitaryan visto che Hakan Calhanoglu è squalificato.
In attacco ancora meno dubbi perché Chivu si affida a Thuram e Lautaro. Dalla panchina è pronto Bonny, mentre Pio Esposito è squalificato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA