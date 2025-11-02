In vista della gara del Bentegodi, il tecnico nerazzurro prepara diversi cambi

Gianni Pampinella Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 08:02)

All'ora di pranzo l'Inter scenderà in campo per affrontare il Verona. Gara importante i nerazzurri, una vittoria, infatti, li avvicinerebbe al Napoli che ieri è stato fermato dal Como. Chivu, che ha cambiato solo tre giocatori tra Napoli e Fiorentina, stavolta prepara un numero maggiore di novità.

"Zielinski è stato provato fra i titolari nella rifinitura ad Appiano, con Barella e Sucic, e quindi sembra favorito su Calhanoglu, fin qui mai uscito dalla formazione per scelta tecnica o gestionale. In difesa poi uno tra Acerbi e De Vrij riprenderà il posto da centrale, riservato sorprendentemente a Bisseck nel turno infrasettimanale. Ma attenzione perché proprio Bisseck, tornato sul tablet del ct Nagelsmann, potrebbe essere spostato a destra, lasciando Akanji a riposare un po’", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Nel touribillon dell’uguaglianza persino Luis Henrique è in allerta nerazzurra: Chivu gli ha parlato spiegandogli che potrebbe presto concedergli un’altra opportunità, sapendo che Dumfries non può giocare sempre. Che poi succeda già allo stadio Bentegodi, nella partita dell’ora di pranzo, è tutto da vedere. Più automatico è l’avvicendamento sull’altra fascia, dove Carlos Augusto ha il serbatoio pieno dopo quattro esclusioni consecutive in campionato. Saranno allora cinque-sei le facce nuove dell’Inter".

(Gazzetta dello Sport)