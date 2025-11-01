Si comincia a delineare la formazione dell'Inter per la trasferta di domani alle 12.30 sul campo del Verona. Ecco le indicazioni dal Corriere dello Sport: "Alla luce della classifica di campionato, comunque corta, sembra infatti più delicato il match con il Verona. Ecco perché là davanti, a guidare l’attacco, dovrebbe esserci ancora Lautaro . Che ha “timbrato” l’ultima volta, in Europa, in casa dell’Union St. Gilloise, ma che in Serie A è a secco da 3 gare.

C’entra sicuramente la fatica, essendo stato costretto agli straordinari, proprio a causa dell’assenza di Thuram. Tutto lascia credere, insomma, che al Bentegodi sarà costretto a compiere un altro sforzo, per poi tirare il fiato contro il Kairat Almaty. E, al suo fianco, dovrebbe ritrovare Bonny. Qualche avvicendamento, comunque è da mettere in preventivo anche negli altri reparti. A esempio, tra i candidati forti per giocare titolare c’è sicuramente Carlos Augusto: il dubbio riguarda di chi prenderà il posto, Dimarco oppure Bastoni, il nerazzurro più impiegato in assoluto?