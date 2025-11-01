Si comincia a delineare la formazione dell'Inter per la trasferta di domani alle 12.30 sul campo del Verona. Ecco le indicazioni dal Corriere dello Sport: "Alla luce della classifica di campionato, comunque corta, sembra infatti più delicato il match con il Verona. Ecco perché là davanti, a guidare l’attacco, dovrebbe esserci ancora Lautaro. Che ha “timbrato” l’ultima volta, in Europa, in casa dell’Union St. Gilloise, ma che in Serie A è a secco da 3 gare.
Cds – Da Bonny e Carlos Augusto a Calhanoglu e Lautaro: la probabile formazione dell’Inter
C’entra sicuramente la fatica, essendo stato costretto agli straordinari, proprio a causa dell’assenza di Thuram. Tutto lascia credere, insomma, che al Bentegodi sarà costretto a compiere un altro sforzo, per poi tirare il fiato contro il Kairat Almaty. E, al suo fianco, dovrebbe ritrovare Bonny. Qualche avvicendamento, comunque è da mettere in preventivo anche negli altri reparti. A esempio, tra i candidati forti per giocare titolare c’è sicuramente Carlos Augusto: il dubbio riguarda di chi prenderà il posto, Dimarco oppure Bastoni, il nerazzurro più impiegato in assoluto?
Incertezza anche su chi si piazzerà al centro della difesa. Dopo il “giro” di Bisseck, dovrebbe toccare a uno tra De Vrij o Acerbi. Per chiudere il centrocampo, dove si va verso una conferma di Sucic, carico per la magia sfoderata con la Fiorentina. Mentre, a logica, uno tra Barella e, soprattutto, Calhanoglu dovrebbe riposare. Non sarebbe una sorpresa, però, se entrambi giocassero dall’inizio anche contro la squadra di Zanetti, rinviando i rispettivi “stop” alla Champions. I dubbi non mancano, insomma. Qual che indicazione in più dovrebbe emergere dalla seduta di oggi".
