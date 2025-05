"L’idea dello staff resta, quindi, quella di rotazioni quasi “estreme”, al punto che, almeno in teoria, solo due tra i nerazzurri che hanno iniziato in Champions potrebbero partire dal 1’: il portiere, Yann Sommer, come ovvio che sia, e l’altro Yann, Bisseck, che deve tamponare dal suo lato all’infortunio di Pavard. A completare la linea difensiva, in mezzo dovrebbe tornare Stefan De Vrij e, accanto a lui, occhio a Carlos Augusto vestito da centrale mancino".

"In mezzo, se il titubante Kristjan Asllani visto finora è pronto a riprendersi una chance in mezzo, scalpita anche il solito Davide Frattesi, per non parlare di Piotr Zielinski. Davanti, la coppia sarà scelta in mezzo al trio Arnautovic-Correa-Taremi".